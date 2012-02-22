После достижения 9-месячного максимума цена нефти падает

На мировых торгах в среду, 2 февраля, цены на нефть снижаются после того, как во вторник стоимость "черного золота" достигла максимальных значений за последние девять месяцев.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,23 доллара, или на 0,22% - до 106,02 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,32 доллара, или на 0,26%, - до 121,34 доллара за баррель.

Во вторник на фоне решения Еврогруппы о предоставлении помощи Греции и сохранения напряженности вокруг Ирана нефть подорожала до девятимесячного максимума. По итогам многочасового заседания главы министерств финансов 17 стран еврозоны одобрили предоставление Греции средств в ранее оговоренном объеме (130 миллиардов евро), чтобы избежать первого в истории региона дефолта.

Определенное влияние на котировки оказывают статданные из Китая. Согласно предварительной оценке аналитиков HSBC, индекс менеджеров по покупкам в промышленности страны вырос до 49,7 пункта в феврале с 48,9 пункта месяцем ранее. Тем не менее, показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о замедлении темпов роста в секторе, передает Bloomberg.