Океанское дно вблизи АЭС "Фукусима-1" покроют 60-сантиметровым слоем цемента

Ликвидаторы аварии на АЭС "Фукусима-1" планируют покрыть морское дно вблизи станции 60-сантиметровым слоем цемента для предотвращения распространения радиоактивных веществ в Тихом океане.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию-оператор аварийной АЭС "Токио электрик пауэр".

Как сообщается, зацементировано будет в общей сложности около 70 тыс. квадратных метров дна у водозаборников всех шести энергоблоков станции. В ТЭПКО отметили, что данная мера позволит задержать распространение осевших на дне радиоактивных частиц по меньшей мере на 50 лет. Работы по цементированию океанского дна начнутся в конце февраля и займут около четырех месяцев.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в минувшем году 13,5 тыс. терабеккерелей изотопов цезия-137 попало в Тихий океан. Это примерно 10% всего радиоактивного цезия, до сих пор находящегося в тихоокеанских водах Северного полушария в результате ядерных испытаний прошлых десятилетий. Накопившись в опасном количестве в организме, цезий-137 способен вызвать поражение мускулов и раковые заболевания, а период полураспада данного изотопа составляет 30 лет. В связи с этим ТЭПКО и власти Японии предпринимают усилия по сокращению утечек радиации с "Фукусимы-1" и из района станции.