Украина, скорее всего, не поддержит новые «газовые предложения» России - СМИ

В Украине, скорее всего, не поддержат новые «газовые предложения» России, суть которых - создать двухсторонний консорциум по управлению украинской газотранспортной системой.

Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в Администрации Президента и Министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Новые условия по газовому договору, переданные российским Минэнерго нашему Минтопэнерго, похоже, приняты не будут. Как стало известно «Сегодня», предложение, сделанное россиянами через их посла в Киеве Михаила ЗУРАБОВА, не вдохновило ни Банковую, ни ведомство Юрия БОЙКО. Что же прислал министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО украинскому коллеге?», - пишет издание.

Так, эксперт Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ рассказал газете, что насколько он знает, украинской стороне был передан, по сути, не проект договора, а набор пожеланий россиян. «Для нас он неприемлем», - считает эксперт.

По информации источника в Минэнергоугля, ключевым в «наборе пожеланий» является то, что Россия по-прежнему предлагает вариант двустороннего консорциума, но они готовы пойти на одну уступку: больше нет требования отдать «Газпрому» 50% или 51% акций консорциума - россияне согласны на то, чтобы контрольный пакет принадлежал украинцам. «Однако именно двусторонний консорциум для нас неприемлем. Мы выступаем за трехсторонний потому, что в этом случае присутствие европейской компании будет для нас гарантией, защищающей от повторения белорусского сценария, то есть от полного поглощения «Газпромом» газотранспортной системы», - сказал он.

Источник в Администрации Президента называет другую причину, по которой Украину не устраивает двухсторонний консорциум: «В проекте трехстороннего консорциума четко распределены роли. Наша доля - ГТС и газохранилища, российская - снижение цены на газ для Украины, европейцы свою долю оплачивают деньгами, которые идут на модернизацию ГТС. В двустороннем же непонятно, откуда возьмутся деньги на модернизацию. «Газпром» хочет, чтобы ее оплачивали мы, но нас этот вариант не устраивает».

Издание также отмечает, что если предложение россиян по форме консорциума ясно, то какой они видят цену газа для Украины - нет. По словам источника в Минэнергоугля, в предложениях, переданных М.ЗУРАБОВЫМ, вопрос ценообразования вообще не упоминается. «Из них даже невозможно понять, согласны россияне с нашим предложением по изменению формулы или нет. Непонятно, как вести переговоры», - добавляет он, уточнив, что недавно озвученная скидка в 10% от «Газпрома» к этому пакету предложений отношения не имеет.

Газета задается вопросом, если на основании российского «проекта» нельзя вести переговоры, то зачем он нужен? В.ЗЕМЛЯНСКИЙ высказал мнение, что предложения не случайно переданы через посла, поскольку это чисто дипломатический ход. «Москва создает видимость переговоров, чтобы обеспечить себе тайм-аут на два месяца. Кремлю надо разобраться с внутренними проблемами вокруг выборов. Более того, дав такие «предложения», можно потом обвинить нас в том, что мы с ними не соглашаемся. И значит, уже мы виноваты в затягивании переговоров», - отметил эксперт.

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