В Украине ожидается бум строительства солнечных электростанций на крышах

13:12, 22 февраля 2012
Энергетика
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В 2012 г. в Украине начнется активное строительство солнечных электростанций средней мощности на крышах зданий.

Как сообщает Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), такое мнение высказала директор по продажам в Украине французской компании Helios Strategia Елена СКРИПНИК.

“В Украине сегодня созданы очень привлекательные условия для строительства солнечных электростанций мощностью 0,5-1 МВт на крышах как промышленных и муниципальных зданий, так и частных домов. Для компаний, имеющих опыт строительства такого рода объектов в Европе, Украина является новым ключевым рынком, ведь для накрышных станций здесь также предусмотрен “зеленый тариф”, - отметила специалист.

В частности, Helios Strategia планирует в 2012 г. реализовать в Украине несколько проектов строительства накрышных солнечных электростанций общей мощностью около 7 МВт.

В то же время, по мнению Е.Скрипник, в ближайшие 2 года Украину также ожидает бум в строительстве крупных наземных солнечных электростанций.

По мнению президента АПЕУ Виталия ДАВИЯ, развитие в Украине сегмента небольших  бытовых солнечных электростанций и возможность получения для них “зеленого тарифа” позволит сформировать полноценную индустрию солнечной энергетики, в которую будут вовлечены украинские производители оборудования, проектные организации, инсталляторы.

«Когда будет создан алгоритм получения “зеленого тарифа” для частных лиц - это станет не просто долгосрочной инвестицией и вкладом в сохранение окружающей среды, но и довольно выгодной предпринимательской деятельностью. Мы можем создать в Украине новую растущую отрасль, дающую новые рабочие места и бюджетные поступления“, - отметил глава АПЕУ. 

Сообщают также, что развитие проектов “солнечных крыш” является одной из главных тем Международной Конференции CISOLAR-2012 в Одессе (состоится 5-6 апреля), которая посвящена рынку солнечной энергетике в странах Восточной Европы и СНГ.  

Справка УНИАН. Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) созданная осенью 2009 года. С весны 2011 года АПЕУ активно лоббирует получение «зеленого» тарифа для частных домашних хозяйств.

Французская компания Helios Strategia специализируется на консалтинге, строительстве объектов и поставках теплового и фотогальванического оборудования. На сегодняшний день на счету HeliosStrategia строительство объектов солнечной энергетики общей мощностью более 50 МВт.  Особенностью работы компании является аренда крыш зданий для установки на них собственного оборудования.

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