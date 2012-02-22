Французская Nationale du Rhone предлагает построить в Крыму ВЭС мощностью до 200 МВт

Французская компания Nationale du Rhone («Насиональ дю Рон») заинтересована в строительстве ветроэлектростанций мощностью 50 МВт с возможным увеличением до 200 МВт в Кировском районе Крыма и готова вложить в проект около 80 млн. долларов.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Представители французской компании 21 февраля представили в Симферополе инвестиционный проект по развитию ветроэнергетики на территории крымского полуострова.

«Имеется в виду полный цикл производства энергии ветра: разработка, проектирование, финансовое обоснование и обеспечение, строительство "под ключ" и дальнейшая эксплуатация ветроэлектростанций», - говорится в сообщении МинЖКХ Крыма.

La Compagnie Nationale du Rhоne (CNR) основана в 1933 году. Штаб-квартира компании находится в Лионе. Ее средний годовой объем производства электроэнергии во Франции составляет 14,9 млрд. кВт/ч.