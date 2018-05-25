"Газовый" диалог: когда говорить не о чем, "включают" спикера

В «газовых» отношениях Украины и России появился еще один термин, которым можно обозначить документ, названный председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным «новым проектом газового договора». Правда, с ним пока нет окончательной ясности. Непонятно, что это - дополнение к контракту на поставки газа для Украины в 2009-2019 годах, подписанному Юлией Тимошенко, какой-то новый договор, или же модернизированный вариант межправительственного соглашения от 2001 года. Учитывая, что Кабмин не спешит предъявлять его широкой общественности, будем считать, что Министерство энергетики РФ передало украинской стороне некий договор о сотрудничестве в газовой сфере. Судя по всему, в нем говорится о 10% скидке на газ, которую «Газпром» якобы уже предложил Украине. После длительного затишья в переговорах оживление с российской стороны явно требует ответной реакции наших переговорщиков. Но украинские официальные лица оказались очень скупы на комментарии, а это значит, что Москва снова делает Киеву «подарок», принять который он еще не готов. Не исключено также, что в Кремле просто решили подыграть украинскому правительству, явно исчерпавшему запас идей для продолжения «газового» диалога…

Слишком маленькая скидка в обмен на неинтересный закон

Накануне визита в Украину спикера Госдумы РФ, «Газпром» предоставил 10% скидку на газ ряду европейских компаний, в частности, французской GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP, перепало и турецкой Botas. Не вдаваясь в нюансы взаимоотношений российского монополиста с его европейскими партнерами, отметим, что, уступив европейцам, «Газпром» поставил себя в неловкое положение перед Киевом, который безуспешно добивается скидки на газ уже более полутора лет. Осознание вопиющей несправедливости по отношению к Украине, видимо, и подтолкнуло «Газпром» санкционировать утечку в СМИ информации о том, что и наша страна может пополнить ряды «везунчиков». В дополнение к этому «широкому» жесту Министерство энергетики РФ передало украинским коллегам некий документ, который Нарышкин и окрестил новым проектом газового договора.

Председатель Государственной думы - фигура, безусловно, очень значимая, по сути, третий человек в стране, но спикер парламента имеет все же очень опосредованное отношение к ведению межгосударственных переговоров. Вот если бы речь шла о необходимости ратификации достигнутых договоренностей, то тут вне всяких сомнений без Нарышкина не обойтись, но чтобы глава парламента участвовал в самих переговорах - это что-то новенькое. Но как бы то ни было, а именно председателю Госдумы было поручено озвучить факт передачи украинской стороне проекта газового договора. Конечно, не только о газе говорил в Киеве высокий российский гость. Переговоры касались и работы российско-украинской межпарламентской комиссии, и соглашения о Зоне свободной торговли в рамках СНГ, и даже упрощения процедуры пересечения границы жителями приграничных районов, то есть, тех вопросов, которые имеют самое непосредственное отношение к законодательной деятельности парламентов двух стран. Исходя из этого, можно предположить, что в «газовых» заявлениях российского спикера следует искать парламентский след…

Народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма убежден, что в ответ на 10% скидку украинская власть в лице большинства Верховной Рады намерена в ближайшую пятницу принять закон, разрешающий приватизацию ГТС. «Но этот ответный «пряник» России уже давно не нужен, так как она хочет все и сразу. В результате, все сведется к тому, что украинская власть объявит скидку недостаточной, а Россию не удовлетворит закон, разрешающий приватизацию газотранспортной системы Украины. Такая ситуация, возможно, будет сохраняться еще несколько месяцев, за которые никто не освободит нас от необходимости в полном объеме платить за российский газ», - считает Гудыма.

Что касается нового договора о газе, то это, по мнению народного депутата, всего лишь попытка российской стороны вернуть несговорчивую Украину за стол переговоров. «Я думаю, что кроме упомянутой скидки в предлагаемом Москвой документе нет ничего, что могло бы быть приятным для ушей господина Януковича, поэтому вряд ли стоит надеяться, что власть поспешит обнародовать его текст, - предположил нардеп. - Между строк того, что сказал Нарышкин, можно прочитать, что Россия готова предоставить реальную скидку на газ, только в случае безоговорочной капитуляции украинской власти в «газовых» переговорах. В Кремле почувствовали тот цейтнот, в котором мы оказались после того, как в морозы сожгли дополнительно миллиард кубометров газа. В результате Украина должна в ближайшее время заплатить «Газпрому» за январь не менее 2 миллиардов долларов. При этом Москва уже не предлагает Украине кредитов, которые так охотно давала еще в прошлом году, надеясь, что Киев вскоре сдастся. Теперь россияне начали новую игру».

Гудыма убежден, что, пытаясь вернуть Украину за стол переговоров, российское руководство продолжает добиваться своей главной стратегической цели - контроля ГТС. «Хотя я с текстом документа не знаком, но уверен, что в новом договоре предусматривается передача ГТС в управление «Газпрому», и нет там никакого совместного управления с европейцами», - сказал Гудыма.

Конечно, можно сказать, что народный депутат гнет свою оппозиционную линию, а переговоры с Россией вышли на более конструктивный уровень. Но вот спорить с тем, что 10% скидка на газ для Украины как мертвому припарки, очень трудно. Ведь даже с ее учетом цена российского газа останется для нас на 50-60 долларов выше, чем в среднем для стран ЕС.

Закрепительная скидка

Искушенность Москвы в ведении переговоров уже неоднократно была доказана результатами украинско-российских соглашений в газовой сфере, отмечает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут.

«Сегодня она проявляется в том, что Россия хочет прервать затянувшуюся паузу в газовых переговорах. Наиболее вероятному победителю на президентских выборах в РФ - Владимиру Путину очень нужны позитивные новости в контексте интеграционных процессов, инициируемых Россией на постсоветском пространстве. Поэтому в Киев был командирован Нарышкин, который привез пожелание скорейшей ратификации Украиной договора о Зоне свободной торговли в рамках СНГ. Она должна состояться буквально на этой неделе или, как минимум, до 4 марта - первого тура президентских выборов в России. Таким образом, можно наглядно продемонстрировать российским избирателям, что даже будучи премьер-министром Путин углубляет интеграционные процессы, а уж получив всю полноту власти, он доведет их до логического завершения», - сказал эксперт.

Нарбут также склонен рассматривать скидку в 10% как тактическое отступление, которое в дальнейшем позволит Москве добиться стратегической цели - заключения нового межправительственного соглашения о поставках газа с Украиной. «Срок действия нынешнего соглашения истекает в начале 2013 года, а в его рамках Украина имела право на ежегодное согласование объемов поставляемого газа, хотя им и не пользовалась», - напомнил А.Нарбут.

По его мнению, при помощи скидки россияне хотят еще больше закрепить незыблемость существующих газовых контрактов. «Если Украина подпишет дополнительные соглашения к контракту, предусматривающие еще одну скидку, опротестовать контракт в дальнейшем станет еще сложнее, чем сегодня. В обмен на скидку от Украины будут обязательно требовать документально зафиксированного отказа от попыток опротестовать газовые договоренности. Поэтому считаю, что подписание нового межправительственного соглашения - еще один шанс для Украины укрепить свои позиции в переговорах. В нем Украина должна обязательно оговорить возможность снижения закупок газа. Пока же мы обязаны закупать не менее 41,6 млрд. куб. м, а не 33, о которых ошибочно говорится в последнее время. Контрактом предусмотрена закупка 52 млрд. кубометров, а колебания могут составлять не более 20% как в сторону повышения, так и понижения, что и дает в результате не менее 41,6 млрд. кубометров газа в год», - подытожил эксперт.

Итак, последние российские инициативы выглядят не более, чем стимуляцией имитации переговорной деятельности, которой так самозабвенно занимается украинское правительство. А как еще назвать то, что происходило в газовых переговорах весь прошлый год? Громкие заявления о подаче иска в Стокгольмский арбитраж, угрозы разорвать контракт путем ликвидации «Нафтогаза» и многое другое оказалось пшиком. Вот у поляков слова с делом не расходятся - национальная нефтегазовая компания PGNiG судится с «Газпромом» за скидку с ноября 2011 года. При этом Польша с населением почти 40 миллионов человек закупает у «Газпрома» всего 10 млрд. куб. м газа в год, а 45-миллионная Украина ставит себе целью с помощью жесточайшей экономики опуститься ходя бы до 27 миллиардов в год. Для Поляков скидка в 10% действительно имеет смысл, а для Украины – лишь повод заполнить паузу.

Антон Лосев (УНИАН)

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