Закон о реформе нефтегазового комплекса исключает возможность приватизации ГТС - Ефремов

Принятие закона о реформировании нефтегазового комплекса исключает возможность приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом во время брифинга в Верховной Рады заявил председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

Отвечая на вопрос о том, заложен ли путь к возможной приватизации украинской ГТС в законопроекте о реформировании нефтегазового комплекса, А.ЕФРЕМОВ, в частности, отметил, что в случае, если его (законопроект) принимать для выхода на IPO, что является одним из элементов привлечения дополнительных средств, тогда это возможно. «Если же имеется в виду, что этим законом ГТС кому-то передается или создается какой-то консорциум, тогда – нет», – подчеркнул он.

Также, по словам председателя фракции ПР, сегодня продолжаются переговоры относительно создания трехстороннего консорциума. «Будут ли они успешными, кто в него войдет, согласятся ли европейские структуры вместе с Российской Федерацией взять на себя ответственность за состояние нашей газотранспортной системы и за ее работу, покажут время и результаты переговоров», - добавил политик.

По словам А.ЕФРЕМОВА, рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса на текущей недели будет зависеть от эффективности работы парламентариев. «Законопроект включен в повестку дня на пятницу. Если очередь до него дойдет - он будет рассматриваться», - подытожил А.ЕФРЕМОВ.

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