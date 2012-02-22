Газпром заявляет, что Украина будет иметь нулевое значение для экспорта российского газа

После реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.

Об этом заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе газового холдинга.

«После реализации всех запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов - «Южный поток» с максимальной производительностью, «Северный поток» с дополнительными новыми нитками, - учитывая уже имеющиеся в собственности компании транспортные мощности в Белоруссии и в Черном море, транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю», — сказал С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд. куб. м в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд. куб. м в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

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