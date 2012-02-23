Цена нефти снова пошла вверх на фоне ситуации с Ираном

На мировых торгах в среду, 23 февраля, цены на нефть выросли после появления сообщений о том, что посетившие Иран эксперты МАГАТЭ не были допущены на ядерные объекты, а двухдневные переговоры с иранской стороной закончились безрезультатно, передает Bloomberg.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,03 доллара - до 106,28 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,23 доллара - до 122,89 доллара за баррель.

Делегация инспекторов МАГАТЭ прибыла в Тегеран для участия в переговорах о ядерной программе страны. Эта поездка стала вторым визитом экспертов в Тегеран за последний месяц. Предыдущая делегация МАГАТЭ посетила Иран 29-31 января.

США и ряд других стран Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.