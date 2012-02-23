На румынском шельфе Черного моря обнаружили крупное газовое месторождение

Американская ExxonMobil и румынская Petrom обнаружили на шельфе Черного моря крупное газовое месторождение, потенциальные запасы которого могут достигать 84 миллиардов кубометров топлива.

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, размещенном на сайте Венской фондовой биржи.

Скважина "Домино-1", где и обнаружен газ, расположена на блоке "Нептун" в 170 километрах от побережья Румынии. Блок разрабатывают ExxonMobil и австрийская группа OMV (контролирует Petrom).

В сообщении компаний отмечается, что открытие, если потенциальные запасы подтвердятся, может стать крупнейшим газовым проектом за всю историю OMV. В этом случае инвестиции партнеров в разработку месторождения достигнут нескольких миллиардов долларов.

Акции OMV на Венской фондовой бирже после сообщения о находке выросли на 3,2 процента, акции Petrom - на 5,2 процента.

В настоящее время в Румынии добывают газ только на суше, отмечает Лента.ру. По данным справочника ЦРУ по странам мира, объемы добычи газа в этой стране в 2010 году составили 2,5 миллиарда кубометров. Бухарест потребляет в год более 12 миллиардов кубометров топлива, из которых 9,6 миллиарда импортирует. Доказанные запасы газа составляют около 630 миллиардов кубометров. В отчете BP Statistical Energy Survey от 2008 года указывалось, что в 2007 году в Румынии было добыто 11,5 миллиарда кубометров топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Газпром» и «Нафтогаз» активизируют создание СП по разработке шельфа Черного моря