Минрегион оценивает проведение термомодернизации домов в Украине в 150 млрд. грн.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства оценивает проведение термомодернизации домов в Украине в 150 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По оценкам Минрегиона, обеспечение жилых домов индивидуальными теплопунктами обойдется в 15-20 млрд. грн.

Как указывается в сообщении, эти меры дадут возможность достичь экономии природного газа предприятиями теплокоммунэнерго в объеме не менее 3 млрд. куб. м.

«У нас очень амбициозные цели. В целом мы ставим общую задачу по экономии в коммунальной теплоэнергетике до 3 млрд. куб. м газа. По нашим расчетам, 1 миллиард экономии можно получить только за счет полного обеспечения жилых домов индивидуальными тепловыми пунктами. На это потребуется 15-20 млрд. грн., и это должны быть средства из разных источников, в том числе и кредитные. Второй этап требует финансирования почти 150 млрд. грн., в первую очередь, на термомодернизацию домов», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, составляющая коммунальной теплоэнергетики в структуре потребления страной природного газа составляет около 9 млрд. куб. метров в год (без учета объема потребления «Киевэнерго»).