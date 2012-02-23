ЕБРР предоставит кредит «Житомиртеплокоммунэнерго» на сумму 10 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит КП «Житомиртеплокоммунэнерго» на сумму 10 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, кредитное соглашение было подписано сегодня в ходе пресс-конференции.

При этом соглашение должно быть согласовано в Министерстве финансов Украины.

Кредитные средства будут использованы для внедрения когонерационной установки (для одновременного производства тепла и электроэнергии) индивидуальных тепловых подстанций с теплодатчиками, для реконструкции и модернизации бойлерных, а также для замены изношенных труб системы. Срок кредитования - 10 лет.

По информации ЕБРР, вышеуказанный проект является первым проектом, получившим финансирование от Восточноевропейского Партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р), сотрудничество с которым украинский парламент ратифицировал в июле 2011 года. Кредит ЕБРР будет дополнен грантом Фонда Е5Р в размере 5 млн. евро, что поможет профинансировать установку биотопливного бойлера, который будет использовать отходы местной деревообрабатывающей промышленности, а также дополнительных индивидуальных тепловых подстанций.

Справка УНИАН. Восточноевропейское Партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р) - это донорский фонд в размере 90 млн. евро, управляемый ЕБРР, целью которого является привлечение инвестиций в проекты по увеличению энергоэффективности на территории Украины и других стран Восточной Европы.