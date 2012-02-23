НКРЭ с марта снизила тариф "Энергоатома" на отпуск электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, решила с 1 марта снизить тариф на отпуск электроэнергии крупнейшего производителя электроэнергии НАЭК «Энергоатом» на 6,8%, или 1,54 коп. за кВт/ч, до 21,1 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Такое решение НКРЭ приняла во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины от 12 февраля, выданного по итогам специального совещания, посвященного вопросам сдерживания инфляции в текущем году в прогнозируемых правительством параметрах.

Принимая решение об уменьшении тарифа "Энергоатома", НКРЭ изъяла из структуры тарифа компании 1,299 млрд. грн. в годовом выражении.

В частности, из тарифа компании изъяты 144,4 млн. грн., предусмотренные на авансовые платежи по закупке свежего ядерного топлива, 229 млн. грн., предусмотренные на финансирование программы «Ядерное топливо», а также другие расходы, которые были связаны с достройкой промышленных объектов на площадке Запорожской АЭС, реализацией проекта насосной подпитки Ташлыкского водохранилища, обновлением центрозапаса, а также отчисления по профсоюзному комитету.

Таким образом, инвестиционная программа НАЭК на 2012 год уменьшена до 2,235 млрд. грн. без НДС.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 1,2%, или 1,108 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 90,468 млрд. кВт/ч.