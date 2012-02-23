Тариф «Укргидроэнерго» снижен на 1,4% с марта

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), снизила для ПАО «Укргидроэнерго» ставку платы за электрическую энергию на 1,37%, или на 0,08 коп. за кВт/час, - до 5,82 коп. за кВт/час с 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Кроме того, комиссия пересмотрела поквартальные ставки платы за мощность для компании: на I квартал - на уровне 80,307,5 грн. за МВт, на II квартал – 79,297,4 грн. за МВт, на III квартал – 117,502,4 грн. за МВт, на IV квартал - 88,559,2 грн. за МВт.

При пересмотре тарифа из него изъяты расходы, предусмотренные на проектирование строительства Каневской ГАЭС (6,7 млн. грн.), текущие капиталовложения (17,7 млн. грн.), а также сокращено финансирование антитеррористических мероприятий (6 млн. грн.). В целом из тарифов компании изъяты около 33 млн. грн.

Такое решение регулятор принял, выполняя соответствующее поручение Кабинета министров Украины от 12 февраля, которое сформировано по итогам специального совещания, посвященного вопросам сдерживания инфляции в текущем году в прогнозируемых правительством параметрах.

Справка УНИАН. В состав "Укргидроэнерго" входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Днепродзержинская ГЭС, Днепровская ГЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 3 940 МВт, а также Днестровская ГЭС установленной мощностью 700 МВт.