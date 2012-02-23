Медведев пытается рассорить Украину с ЕС для реализации российской схемы газового консорциума – Костенко

«Российский Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ пытается рассорить Украину с ЕС для реализации российской схемы газового консорциума, а также чтобы стимулировать ЕС поддержать строительство обходного российского газопровода «Южный поток».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО. Так политик прокомментировал поручение президента МЕДВЕДЕВА председателю «Газпрома» «разобраться» с «Нафтогазом» относительно несанкционированного отбора газа, который якобы имел место в феврале. Ю.Костенко считает, что «Кремль пытается выдавить Еврокомиссию из газовых переговоров, потому что ее привлечение по инициативе Украины ослабит российские позиции и будет способствовать созданию трехстороннего консорциума на условиях Третьего энергопакета». Он напомнил, что «Третий энергопакет запрещает поставщику газа – то есть «Газпрому» – быть владельцем газотранспортной системы». По словам политика, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Этингер заявил, что Еврокомиссия в случае выполнения Украиной ее «энергетических» обязательств перед ЕС сочтет более предпочтительной модернизацию газотранспортного консорциума на основе ГТС Украины, а не строительство новых маршрутов по дну Черного моря, - другими словами, российского обходного «Южного потока».

«В настоящее время все усилия России направлены на то, чтобы способствовать выходу Еврокомиссии из газовых переговоров и реализовать российскую схему создания консорциума, которая предусматривает исключение ГТС Украины за газовые долги, как это случилось в Беларуси», - прокомментировал ситуацию политик.

По мнению КОСТЕНКА, «Россия имеет возможность 20 лет подряд обвинять Украину в кражах газа из-за отсутствия газовых счетчиков на входе в украинскую ГТС на границе с Россией». Народный депутат призвал украинское правительство «немедленно установить счетчики, потому что их отсутствие способствует информационным войнам «Газпрома» против Украины, а также дает России аргументы в глазах ЕС для реализации обходных газопроводов».

Ю.Костенко также призвал ЕС «не поддерживать проект «Южный поток», который укрепляет российскую газовую империю и углубляет европейскую энергетическую зависимость от России». По его мнению, «ЕС значительно ослабит российский газовый шантаж и относительно стран ЕС, и относительно государств постсоветского пространства при условии создания газотранспортного консорциума с Украиной на условиях Третьего энергопакета».