Реализация бензина в Украине через АЗС сократилась на 4,1%, дизтоплива - на 8,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7563 единицы, в январе сократилась на 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 234,5 тыс. тонн, дизельного топлива – сократилась на 8,6% до 112,9 тыс. тонн. сжиженного газа – увеличилась на 25,1% до 22,8 тыс. тонн, сжатого газа – сократилась на 15,8% до 12,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 56,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 41,1% – А-90-93, 2,7% – А-72-80.

В январе через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов, сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 4,835 млрд. грн.

На 1 февраля на АЗС в остатках насчитывалось 132,8 тыс. тонн бензина, 65,8 тыс. тонн дизельного топлива, 8,1 тыс. тонн сжиженного газа и 0,6 тыс. тонн сжатого газа.