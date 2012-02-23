НКРЭ предусмотрела «Захидэнерго» инвестнадбавку 926,2 млн. грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), предусмотрела в тарифе энергогенерирующей компании ПАО «Захидэнерго» (Львов), входящей в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, инвестиционную составляющую на реконструкцию энергоблока №5 Бурштынской ТЭС (БуТЭС) и №8 Добротворской ТЭС (ДТЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

В частности, на реконструкцию 5-го энергоблока БуТЭС регулятор предусмотрел инвестнадбавку в размере 447,7 млн. грн. Инвестнадбавка будет действовать с марта т.г. по июль 2016 года. Ее ежемесячный объем в тарифе компании будет составлять 6,9 млн. грн.

Инвестнадбавка к тарифу на реконструкцию 8-го энергоблока ДТЭС утверждена на уровне 478,5 млн. грн. Надбавка будет действовать с марта т.г. по декабрь 2016 года при ежемесячном размере 6,66 млн. грн.

Средства инвестнадбавки будут направляться на обслуживание кредитов, привлеченных «Захидэнерго» у ПАО «Ощадбанк» для реконструкции указанных блоков.

Напомним «Захидэнерго» привлекло у «Ощадбанка» две кредитные линии на общую сумму 1 млрд. 601,818 млн. грн. под реализацию данного проекта.

Согласно технико-экономическим обоснованиям, утвержденным распоряжениями Кабинета министров Украины от 10 января т.г. №8 и № 10-р, суммарная стоимость реконструкции двух энергоблоков составит 1,776 млрд. грн. По итогам реализации проекта установленную мощность энергоблока №5 БуТЭС планируется увеличить – до 208 МВт, №8 ДТЭС – до 160 МВт. Кроме того, по итогам реконструкции планируется уменьшить удельный расход топлива на 9-10%, а срок службы оборудования продлить на срок не менее 15 лет.

Справка УНИАН. ПАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

70,91% акций генерирующей компании контролирует частный энергохолдинг ДТЭК.

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