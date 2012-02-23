Еврокомиссия: Украина остается крупнейшим поставщиком российского газа в ЕС

Брюссель. Украина остается крупнейшим поставщиком российского газа в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Исаак ВАЛЕРО ЛАДРОН. “Как ожидается, запрос на импорт газа в ЕС будет расти в ближайшие годы... Нет сомнений в сохранении важности украинской газотранспортной системы для ЕС и всего европейского континента. Украинская ГТС является основным путем поставок российского газа в Европу”, - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на просьбу прокомментировать возможность отказа России от транспортировки газа в Европу через Украину.

“Украина с ее уникальным географическим положением способна не только транспортировать газ, но и хранить и добывать, что также означает возможность более гибких предложений со стороны Украины по транспортировке газа”, - сказал он.

Вместе с тем, как отметил представитель Еврокомиссии, Украина нуждается в разработке долгосрочной стратегии, чтобы оставаться надежным и конкурентным игроком в сфере транспортировки газа.

В то же время, И.ВАЛЕРО ЛАДРОН не ответил на вопрос, соответствуют ли действительности обвинения, выдвинутые главой “Газпрома” Алексеем МИЛЛЕРОМ в несанкционированном отборе газа Украиной.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после запуска Россией газотранспортных потоков “Северный поток” и “Южный поток” необходимость в украинском газопроводе отпадет.

В начале февраля “Газпром” сократил поставки газа в ряд европейских стран из-за аномально низких температур.

При этом, как заявили, в частности, в австрийской OMV, “Газпром” заблаговременно предупредил европейских коллег о сокращении поставок. Однако после этого руководство “Газпрома” заявило, что сокращения связаны с отбором Украиной большего, чем обычно, количества газа из транзитного трубопровода.

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