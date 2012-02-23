GCPF дал «Укрэксимбанку» кредит на повышение энергоэффективности

16 февраля 2012 года ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» и Глобальный фонд климатического партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) подписали кредитное соглашение на сумму 30 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении «Укрэксимбанка», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с начала 2012 года это уже вторая транзакция АО «Укрэксимбанк», реализуемая совместно с международными партнерами для поддержки проектов устойчивой энергетики и предприятий малого и среднего бизнеса в Украине.

В банке сообщили, что согласно условиям сделки, долгосрочные (до 7 лет) средства кредитной линии будут направлены на финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии украинских предприятий, включая малые и средние предприятия (МСП). Для МСП и коммунальных предприятий по программе также будут финансироваться проекты по термоизоляции зданий, модернизации систем освещения, вентиляции, теплоснабжения и другие.

Также отмечается, что вместе с проектами для МСП кредитные ресурсы по этой программе будут предоставляться более крупным предприятиям для совершенствования генерирования энергии и модернизации производства.

Справка УНИАН. Учредителями Глобального фонда климатического партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) являются Федеральное министерство по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности ФРГ, правительство Дании, Международная финансовая корпорация (IFC), Кредитное учреждение для восстановления (KfW, Германия), Австрийский банк развития (Oesterreichische Entwicklungsbank AG) и Deutsche Bank AG.