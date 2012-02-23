НКРЭ снизила тариф «Укрэнерго» на 6,2% с марта

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 марта снизила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 6,2% – до 2,356 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Регулятор также скорректировал в сторону понижения поквартальные уровни тарифов «Укрэнерго» на 2012 год: первый квартал – 2 коп. за кВт/ч, второй квартал – 2,693 коп. за кВт/ч, третий квартал – 2,623 коп. за кВт/ч, четвертый квартал – 2,209 коп. за кВт/ч.

Тариф компании снижен в связи с изъятием из структуры тарифа 207,9 млн. грн., в том числе уменьшением на 70 млн. грн. из инвестиционной программы на 2012 год по статье "Реконструкция и модернизация магистральных электросетей".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года НКРЭ установила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 2012 год на уровне 2,512 коп. за кВт/ч.

Снижая тариф компании, наряду со снижением тарифов для НАЭК «Энергоатом» и ПАО «Укрэнерго», НКРЭ выполняет соответствующее поручение правительства об удержании годовой инфляции в рамках прогнозных показателей, заложенных в госбюджет. Предполагается, что снижение этих тарифов нивелирует давление на оптовую рыночную цену электроэнергии со стороны ожидаемого повышения цен на энергетический уголь для тепловой генерации, предусмотренного уже утвержденным балансом расхода топлива ГК ТЭС.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.