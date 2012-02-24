Украина объявила конкурсы на заключение соглашений по Юзовской и Олесской площадям

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.).

Об этом сказано в объявлениях Госгеолслужбы, обнародованных 23 февраля на сайте ведомства.

Согласно сообщению, заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимает до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн. грн., по Юзовской площади – 15 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, партнером НАК «Надра Украины» для создания совместных предприятий (СП), которые в дальнейшем станут одной из сторон СРП, добываемой в пределах Юзовской (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площадей (Львовская и Ивано-Франковская обл.), стало ООО «СПК-Геосервис» (г. Киев).

Согласно информации на сайте компании «СПК-Геосервис», ее специалисты обладают опытом сотрудничества с такими нефтегазовыми компаниями, как BP, OMV, Shell, Vanco, AngloUkrEnergy. «СПК-Геосервис» предоставляет консалтинговые услуги в проведении геологоразведочных работ в пределах нефтегазоносных регионов Украины (Черного моря и Крымского полуострова, Днепровско-Донецкого бассейна и Донбасса, Карпат), Египта, ОАЭ и других стран.

Напомним, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.