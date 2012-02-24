Нефть продолжает дорожать на фоне статданных из США

На мировых торгах в пятницу, 24 февраля, цены на нефть растут на фоне статистических данных по безработице из США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,69 доллара, или на 0,64%, - до 108,52 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,32 доллара, или на 0,26%, - до 123,94 доллара за баррель.

По данным Министерства труда США, число первичных заявок по безработице не изменилось по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем предыдущей недели и составило 351 тысячу. Аналитики ожидали роста числа заявок до 355 тысяч с непересмотренного прошлого показателя в 348 тысяч, передает Bloomberg.

Помимо данных по рынку труда, определенное влияние на котировки оказывает статистика по коммерческим запасам нефти на складах США за неделю, завершившуюся 17 февраля. Накануне Министерство энергетики сообщило о росте запасов на 1,63 миллиона баррелей до 340,7 миллиона баррелей. Таким образом, объем запасов увеличился до максимальной отметки с 23 сентября прошлого года. Аналитики ожидали меньшего роста запасов - на 1,35 миллиона баррелей.