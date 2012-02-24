В Полтаве открыт первый в Украине центр по изучению сланцевого газа

Государственная служба геологии и недр (Госгеолслужба) Украины совместно с Национальной акционерной компанией «Надра Украины» 23 февраля открыли Украинский геологический научно-производственный центр (Укрнаукагеоцентр) в Полтаве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгеолслужбы. В сообщении отмечается, что коммерческая и научная деятельность центра будет основываться на многочисленных разработках комплексных проектов для предприятий. Это, в частности, научное обоснование и совершенствование методик, инструкций и положений для геологоразведочных работ на нефть, газ и другие полезные ископаемые; проведение научно-лабораторных исследований кернового материала; проведение научных, комплексных, петрофизических, петрографических, палеонтологических и др. исследований; мониторинг подземных вод; мониторинг экзогенных геологических процессов; внедрение в производство новейших технологий, оборудования, материалов, распространение передового опыта в области разведки и добычи углеводородов путем проведения научно-практических семинаров, конференций по вопросам рационального недропользования и т.д.

Центр имеет уникальное оборудование 3D-визуализации и современную лабораторию для изучения геологического материала. Центр сотрудничает со всеми мировыми ведущими компаниями.

«Технологии и кадровый потенциал позволяют на высоком и качественном уровне изучать структуру полезных ископаемых в Украине без необходимости иностранным партнерам вывозить материал в собственные лаборатории», - сказал на открытии Укрнаукагеоцентра глава НАК «Надра Украины» Олег ПРОСКУРЯКОВ.

По словам генерального директора ДП «Укрнаукагеоцентр» Петра ГОЛУБА, Украина обладает значительным потенциалом для разработки сланцевых месторождений. «По нашим подсчетам, ресурсы сланцевого газа в Восточной Украине составляют около 9,4 трлн. куб. м. Через три-четыре года мы можем получить первый сланцевый газ», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Государственная служба геологии и недр Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра экологии и природных ресурсов Украины и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

Как сообщалось, 23 февраля Госгеолслужба объявила конкурс на заключение соглашения о разделе продукции, которая будут добываться на Юзовской и Олесской площадях.

Юзовская площадь расположена в пределах Харьковской и Донецкой областей. Общая площадь участка составляет 7886 кв. км. Олесская площадь расположена в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей. Общая площадь участка составляет 6 324 кв. км. Минимальный объем инвестиций, которые должны быть осуществлены инвестором в течение периода геологоразведочных работ на Юзовской площади, должен составлять не менее 1,6 млрд. грн., на Олесской площади - 1,3 млрд. грн.

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