Население будет выбирать поставщика газа с 2015 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики, предлагает предоставить бытовым абонентам степень квалифицированного потребителя газа, которая дает право самостоятельного выбора поставщика ресурса, с 1 января 2015 года.

Об этом сказано в проекте соответствующего постановления регулятора, которым во исполнение положений Закона «Об основах функционирования рынка природного газа» предлагается определить степени квалификации потребителей газа.

Согласно документу, промышленным потребителям предлагается предоставить степень квалифицированного потребителя с 1 марта 2012 года, бюджетным организациям – с 1 января 2013 года.

Кроме того, статус квалифицированного потребителя отдельно будет предоставлен теплокоммунэнерго. Для них принцип свободы выбора поставщика будет внедрен с 1 января 2014 года.

Напомним, согласно Закону «Об основах функционирования рынка природного газа» квалифицированным потребителем является потребитель, который имеет право свободно покупать газ у любого поставщика.

Согласно закону, с января т.г. в Украине должен начаться первый этап либерализации рынка газа, который продлится до 2015 года. В ходе первого этапа планируется разделить функции транспортировки и поставки газа, определить квалифицированных потребителей и гарантированных поставщиков.

Второй этап предусматривает наделение всех потребителей внутри страны статусом квалифицированных потребителей.