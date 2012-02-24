ТНК-BP решила остановить с 1 марта работу Лисичанского НПЗ

Российско-британская компания ТНК-ВР приняла решение об остановке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) с 1 марта 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

«…руководством ТНК-ВР было принято решение приостановить поставки сырья на НПЗ и начать ремонтные работы на «ЛИНИКе» уже с марта», – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что ТНК-BP последовательно и открыто, на протяжении уже более года, говорит о критической ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли Украины и необходимости введения защитных мер со стороны государства, которые позволят, как минимум, сохранить еще работающие НПЗ.

В первом квартале 2012 г. нефтепереработка в Украине остается убыточной, что существенно влияет на финансовые результаты ТНК-ВР в этой стране. Из шести существующих НПЗ (не включая Шебелинский ГПЗ) постоянно работает только два. При этом данные НПЗ работают на минимальной загрузке, с тем, чтобы максимально сократить финансовые потери.

«Правительство страны до сих пор не приняло решений, позволяющих украинской нефтепереработке выйти из кризиса», – отмечено в сообщении.

Компания напоминает, что 2010 год ТНК-ВР в Украине закончила с убытком в 68 миллионов долларов, по итогам прошлого года также получен негативный финансовый результат. Давальческая переработка стала единственной возможностью поддерживать операционную деятельность завода и позволила улучшить показатели в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Однако с конца прошлого года давальческая переработка начала терять экономическую привлекательность вследствие введения Россией новых налоговых норм и изменений на российском рынке нефтепродуктов.

Также в сообщении отмечено, что компания продолжит выполнять свои обязательства по контрактам на поставку нефтепродуктов и сделает все возможное, чтобы полностью обеспечить необходимыми объемами своих клиентов и потребителей.

«НПЗ ЛИНИК, принадлежащий ТНК-ВР, продолжит работать до тех пор, пока не будет вынесено финальное решение относительно дальнейших действий компании на рынке Украины. Данное решение будет приниматься исключительно в соответствии с внутренним регламентом Компании», – добавлено в сообщении.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.