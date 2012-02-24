Янукович: Украина будет развивать использование альтернативных источников топлива

Украина будет развивать альтернативную энергетику, независимо от результатов переговоров с Россией относительно газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Днепропетровске заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, за три прошедших года после подписания предыдущим правительством контрактов о поставках и транзите газа из России, Украина снизила объемы закупок природного газа в РФ и начала использовать альтернативные виды топлива.

Президент отметил, что Украина намерена диверсифицировать поставки импортного газа в Украину.

«Если мы не будем развивать альтернативные источники использования топлива - позиция Украины будет слабой», - уточнил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, после подписания газовых контрактов в 2009 году Украина за три года потеряла около 12 млрд. дол.

Президент также выразил надежду, что переговоры с Россией относительно цены на газ завершатся компромиссным решением.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил «динамичность и эффективность торговых отношений Украины с Россией». По его словам, товарооборот с РФ в прошлом году составил 56 млрд. дол.

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