Привлекательные "зеленые" тарифы обеспечат развитие возобновляемой энергетики – эксперты

Привлекательные "зеленые" тарифы могут обеспечить стремительное развитие возобновляемой энергетики в Украине так же, как это происходило в Западной Европе, когда страны-члены ЕС предлагали высокие ставки тарифов для новых объектов, считает аналитик Bloomberg New Energy Finance Мартин СИМОНЕК (Martin Simonek).

Bloomberg отмечает, что действующие в Украине "зеленые" тарифы призваны, в первую очередь, компенсировать риски ведения бизнеса и дорогое заемное финансирование, обусловленное, в том числе, тем фактором, что Украина не входит в ЕС.

"Высокий уровень тарифных ставок в Украине может вызвать "бум" в солнечной энергетике, который может обеспечить выполнение всех целей, поставленных правительством", – цитирует аналитика агентство.

Его точку зрения разделяет президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) Виталий ДАВИЙ, который считает, что стране удастся достигнуть намеченной амбициозной цели и увеличить установленную мощность фотоэлектрических электростанций до 1 ГВт к 2015 году.

"Национальные и международные компании проявляют значительный интерес к реализации проектов в сфере солнечной энергетики, и поэтому цели, намеченные правительством, будут наверняка достигнуты", – отметил он в интервью Bloomberg.

В.ДАВИЙ напомнил, что компания Activ Solar в прошлом году завершила строительство и ввела в эксплуатацию три фотоэлектрические станции.

"Помимо данной компании, украинский рынок заинтересовал и других разработчиков и производителей оборудования, включая Sharp, Schneider Electric и Renewable Energy Corp", – добавил президент АПЭУ.

Представитель Sharp Барбара РУДЕК (Barbara Rudek) в интервью Bloomberg заявила, что в Украине есть интерес к производимым компанией солнечным модулям, что обусловлено "очень привлекательными "зелеными" тарифами".

По прогнозам АПЭУ, мощность построенных в нынешнем году солнечных электростанций составит 300 МВт против 200 МВт в 2011 году.

Как сообщалось, Украина в 2011 году развивала электроэнергетику на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) интенсивнее, чем традиционную: общая установленная мощность «зеленых» электростанций на протяжении прошлого года возросла на 4% или на 221,1 МВт и к 1 января 2012 года достигла 5773,8 МВт (включая крупные ГЭС), тогда как установленная мощность электростанций на ископаемом топливе сократилась на 72,1 МВт – до 47536,8 МВт.

Основной прирост энергомощностей на ВИЭ обеспечила фотовольтаика - компания Activ Solar осенью прошлого года завершила строительство и ввела в эксплуатацию 80-мегаваттный парк "Охотниково", а в декабре - 100-мегаваттный парк "Перово". Обе станции расположены в Крыму.

По данным АПЭУ, также по состоянию на конец 2011 года в Украине было инсталлировано 117 МВт ветроэнергетических, 104 МВт гидроэнергетических и 68 МВт биоэнергетических мощностей.