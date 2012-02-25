Комитет «Украина-ЕС» призывает Европу помочь в модернизации украинской ГТС

Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС призывает европейские институты оказать Украине помощь в модернизации газотранспортной системы.

Как сообщил народный депутат Украины, сопредседатель Комитета Борис ТАРАСЮК, об этом говорится в тексте доклада по вопросам местного и регионального самоуправления, утвержденной по результатам работы 18-го заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС, информирует пресс-служба НРУ.

По словам Б.ТАРАСЮКА, Комитет по парламентскому сотрудничеству в своем докладе отмечает роль Украины в вопросе бесперебойного транзита газа в страны - члены ЕС в период сильных морозов на территории Европы и подчеркивает, что попытки «Газпрома» создать впечатление об Украине как о неэффективном и ненадежном транзитере газа потребителям ЕС в результате оказались безуспешными.

«Комитет призывает европейские финансовые институты оказать Украине помощь в модернизации украинской газотранспортной системы», - сообщил Б.ТАРАСЮК и добавил: «Это очень важный пункт, которым члены комитета, фактически откликнулись на спекуляции со стороны России относительно мифических проблем в обеспечении бесперебойного снабжения газа в страны ЕС. Этим самым они перечеркнули голословные утверждения «Газпрома».

Б.ТАРАСЮК напомнил, что 18-е заседание Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС, которое проходило 20–22 февраля в Украине, состояло из двух частей – первая в Киеве, а вторая прошла в форме встреч комитета с представителями органов местного самоуправления Ивано-Франковской области. Там же был обсужден текст совместный доклад по вопросам местного и регионального самоуправления, который Верховная Рада подготовила вместе с Европарламентом.

“В целом текст доклада утвержден – прокомментировал он. - Возможно, будут некоторые изменения в течение двух ближайших недель. Хотел бы отдельно выделить документ, который обычно принимается КПС. Он называется “Заключительное заявление и рекомендации” и насчитывает 52 пункта, в которых депутаты Верховной Рады Украины и Европарламента выражают свою позицию”.

По словам Б.ТАРАСЮКА, «депутаты совместно пришли к согласию относительно скорейшего парафирования Соглашения об ассоциации и призвали к скорейшему подписанию и ратификации соглашения до конца 2012 года. «Заключительное Заявление и рекомендации» обычно направляются в высший орган межпарламентского сотрудничества между Украиной и ЕС – Совет сотрудничества, кроме того, этот документ будет направлен на рассмотрение Президенту Украины, Кабинету министров Украины, заинтересованным министерствам и ведомствам нашей страны».

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