Цена нефти обвалилась после достижения 9-месячного максимума

На мировых торгах в понедельник, 27 февраля, цены на нефть падают после положительной коррекции на прошлой неделе, а также на заявлениях главы МВФ Кристин Лагард по итогам саммита финансовой "двадцатки" в Мехико.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже упала на 0,27 доллара или на 0,25%, - до 109,50 доллара за баррель. При этом в пятницу стоимость этой марки достигла девятимесячного максимума в 109,77 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,54 доллара, или на 0,43%, - до 124,93 доллара за баррель.

Директор-распорядитель МВФ заявила журналистам по итогам саммита G20, что мировая экономика пока не вышла из зоны риска, хотя уже и обеспечена ее относительная стабильность. Рост цен на нефть был назван Лагард в числе наиболее существенных рисков для ее дальнейшего восстановления.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на заявление министра финансов США Тимоти Гайтнера, по словам которого страны "Группы двадцати" рассматривают возможность снижения импорта иранской нефти и усиления финансовых санкций в отношении этой страны. При этом нехватку "черного золота" G20 сможет компенсировать за счет альтернативных источников поставок, передает Bloomberg.