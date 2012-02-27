Путин придумал название газопроводам в обход Украины - шаг к "единому энергокомплексу" ЕС

Кандидат в президенты России Владимир ПУТИН называет газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» - шагом к созданию «единого энергокомплекса Европы».

Об это он написал в своей очередной предвыборной статье «Россия и меняющийся мир», посвященной вопросам международных отношений и опубликованной сегодня в газете «Московские новости».

«Нужно задуматься и о более глубокой кооперации в сфере энергетики - вплоть до создания единого энергокомплекса Европы. Важные шаги в этом направлении - строительство газопроводов «Северный поток» по дну Балтики и «Южный поток» в Черном море», - отмечает В.ПУТИН.

Он убежден, что эти проекты поддержали правительства многих стран, в них участвуют крупнейшие европейские энергетические компании. После их полного ввода в эксплуатацию Европа получит надежную и гибкую, не зависящую от чьих-либо политических капризов систему газоснабжения, что позволит не формально, а реально укрепить энергобезопасность континента, заявил он.

«Это особенно актуально в свете решения некоторых европейских государств сократить или вообще отказаться от использования ядерной энергии», - считает он.

В тоже время В.ПУТИН заявил, что пролоббированный Еврокомиссией «Третий энергопакет», направленный на выдавливание российских интегрированных компаний, не укрепляет отношений РФ с ЕС.

По его мнению, «Третий энергопакет» с учетом возросшей нестабильности альтернативных России поставщиков энергоресурсов - еще и обостряет системные риски для самой европейской энергетики, отпугивает потенциальных инвесторов в новые инфраструктурные проекты. В беседах со мной многие европейские политики поругивают «пакет». Надо набраться мужества и убрать это препятствие на пути взаимовыгодного сотрудничества, добавил он.

Кроме этого, В.ПУТИН считает, что подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно при сохранении визового режима.

«Угрозы для европейцев со стороны т.н. экономических мигрантов из России - большей частью надуманные. Нашим людям есть где приложить свои силы и умения у себя в стране, и таких возможностей становится все больше», - заявил он.

Он также отметил, что Россия продолжит продвигать инициативу создания от Атлантики до Тихого океана единого экономического и человеческого пространства - общности, называемой российскими экспертами «Союзом Европы», который только укрепит возможности и позиции России в ее экономическом повороте к «новой Азии».

«Сегодняшний уровень взаимодействия России и Евросоюза все-таки не соответствует глобальным вызовам, прежде всего в плане повышения конкурентоспособности нашего общего континента. Вновь предлагаю поработать в пользу создания гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока. А в будущем выйти и на формирование зоны свободной торговли и даже более продвинутых механизмов экономической интеграции. Тогда мы получим общий континентальный рынок стоимостью в триллионы евро. Есть ли сомневающиеся в том, что это было бы здорово, отвечало бы интересам россиян и европейцев?», - заявил В.ПУТИН.