Производство нефтепродуктов в Беларуси выросло на 73%

Минск. В Беларуси в январе 2012 года производство основных видов нефтепродуктов выросло на 73,2% по сравнению с январем 2011 года и достигло 12,8 трлн. белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

«Больше всего за январь 2012 года увеличилось производство дизельного топлива, включая биодизельное, - в 2,1 раза, до 819 тыс. тонн. Также было выработано 610,4 тыс. тонн нефтяного топлива (мазута), что на 56,2% превышает показатель января прошлого года. Выпуск автомобильного бензина возрос на 36% и достиг 306,9 тыс. тонн. Смазочных масел в январе 2012 года было произведено на 8,2% больше, чем за январь 2011 года – 5,7 тыс. тонн», - сообщает «Белстат».

В Национальном статистическом комитете Беларуси уточнили, что запасы основных видов нефтепродуктов на 1 февраля 2012 года составляли от 0,6% среднемесячного объема производства по нефтяному топливу (мазуту), что равно 2,1 тыс. тонн, до 81,7% по смазочным маслам - 4,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, производство основных видов нефтепродуктов в Беларуси выросло на 18,8% и достигло 66,7 трлн. рублей. При этом, производство дизельного топлива возросло на 26,3%, составив 6,7 млн. тонн. Также было произведено 3,1 млн. тонн бензина, что на 0,7% меньше показателя 2010 года. Выпуск топочного мазута увеличился на 26,5% - до 5,6 млн. тонн. Изготовление смазочных масел сократилось на 2,5% - до 127,7 тыс. тонн.