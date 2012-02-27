«Нафтогаз» в очередной раз опровергает обвинения «Газпрома»

На протяжении всего периода аномальных холодов в январе-феврале 2012 года Украина четко и в полном объеме выполняла все свои контрактные обязательства по транзиту природного газа в страны Европы.

Об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью компании.

«Украина не отбирала ни одного кубического метра за счет транзита российского газа в Европу. Мы это заявляем официально, и это подтверждается соответствующими документами. Мы четко и в полном объеме выполняли все свои контрактные обязательства по транзиту российского природного газа в Европу», - подчеркнул В.ЧУПРУН.

Он отметил, что компания обращалась к ОАО «Газпром» с предложением помочь с дополнительными объемами поставок газа. «Понимая сложность ситуации, мы предложили коллегам из «Газпрома» дополнительно поставить газ в Европу из наших хранилищ», - сообщил В.ЧУПРУН.

Он продемонстрировал документы, которые свидетельствуют, что на протяжении 21 дня в феврале этого года ОАО «Газпром» недопоставлял на восточную границу Украины от 24 до 110 млн. кубометров газа ежесуточно.

«У нас есть расписанные таблицы на каждый день. Если посмотреть на динамику за февраль месяц, максимум недопоставок газа – 110 млн. кубометров, минимум – 24 млн. кубометров. С 1 по 21 февраля в ГТС Украины недопоставлено 1 млрд. 247 млн. кубометров газа. Это то, что недополучила Европа», - сказал В.ЧУПРУН.

Он также отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» послала в адрес главы правления ОАО «Газпром» очередное письмо с конкретными доказательствами относительно недопоставок газа через украинскую ГТС.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ сказал, что Украина в феврале в отдельные дни несанкционированно оставляла у себя до 40 миллионов кубометров транзитного российского газа. Президент РФ поручил "Газпрому" разобраться по этому вопросу с украинскими коллегами "в рамках правовых и корпоративных процедур".

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