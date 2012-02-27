Оценить украинскую ГТС изъявили желание четыре компании

На участие в тендере по определению оценщика украинской газотранспортной системы подали заявки четыре компании.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, заявки подали следующие компании ЧП «Томас&Симонова» (г. Киев), «Дафф Энд Фелпс» (США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев), ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев).

Отмечается, что также посылались приглашения на участие в конкурсе таким известным в мире консалтинговым компаниям, как «Делойт Туш Томацу Лимитед» и «ПрайсвотерхаусКуперс».

Напомним, оценка стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины проводится ради реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» путем выделения магистральной транспортной сети и газохранилищ (ДК «Укртрансгаз») из компании в отдельную независимую компанию, 100% акций которой остается в собственности государства. Все работы нужно завершить до 1 августа 2012 года.

Оценщик должен разработать методологию оценки. Методология должна объяснять базовые подходы (рыночный (аналоговый), стоимостный) и должна объяснять технику и методологию получения оценки стоимости активов. Методология должна коротко указывать основные особенности оценки стоимости активов на рынках, которые развиваются, и должна отображать преимущества и недостатки описанных методов оценки.

В качестве обеспечения предложения участники тендера должны внести 350 тыс. грн. задатка. Квалификационные критерии требуют от участников предоставления информации об опыте работы за последние три года. В частности, проведение оценки справедливой стоимости не менее 10 тыс. объектов основных средств в каждом индивидуальном проекте в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ; оценки бизнеса в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ (показатель объема реализации хотя бы у одного из клиентов участника должен быть не менее 1 млрд. грн. в год; опыт должен включать не менее четырех индивидуальных проектов.

Реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

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