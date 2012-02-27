Создание трехстороннего консорциума деполитизирует вопрос использования ГТС - Чупрун

Создание трехстороннего газового консорциума деполитизирует вопрос использования украинской ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня в Киеве, выступая перед открытием тендерных предложений компаний, которые участвуют в конкурсных торгах по определению оценщика украинской ГТС.

«Оценка газотранспортной системы позволит в перспективе создать работающий высокорентабельный бизнес-проект. Один из примеров – это создание консорциума, который деполитизирует вопрос использования украинской ГТС», - сказал он. При этом В.ЧУПРУН добавил, что такая «экономическая модель избавит нашу ГТС от политических инсинуаций».

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Напомним, что сегодня состоялось открытие тендерных предложений компаний, которые участвуют в конкурсных торгах по определению оценщика украинской ГТС.

На участие в тендере по определению оценщика украинской газотранспортной системы подали заявки четыре компании: ЧП «Томас&Симонова» (г. Киев), «Дафф Энд Фелпс» (США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев), ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев).

Напомним, что также посылались приглашения на участие в конкурсе таким известным в мире консалтинговым компаниям, как «Делойт Туш Томацу Лимитед» и «ПрайсвотерхаусКуперс».