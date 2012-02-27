«Нафтогаз» в феврале импортировал 3,1 млрд. куб. м газа

«Нафтогаз Украины» в феврале импортировал 3,1 млрд. куб. м газа. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации источника, сумма платежа за импортированный в феврале природный газ составит 1,3 млрд. долларов.

Также собеседник агентства уточнил, что предоставленная НАК «Нафтогаз Украины» отсрочка платежа до 28 числа месяца, последующего за месяцем импортирования газа, действовала только на протяжении одного месяца (данная отсрочка была предоставлена НАК «Нафтогаз Украины» только один раз для расчетов за импортированный в декабре газ).

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 808 млн. долл. США за импортированный в январе 2012 года природный газ.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2012 года составляет около 416 долл. США за 1 тыс. кубометров.

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