8 стран ЕС не реализовали положения Третьего энергопакета. ЕК направит предупреждение...

Брюссель. 8 стран - членов ЕС не реализовали в национальном законодательстве положения Третьего энергетического пакета ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

По ее словам, на сегодняшний день Еврокомиссия не получила информации относительно имплементации положений Третьего энергопакета от Болгарии, Кипра, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Румынии и Словакии.

Кроме того, Эстония не сообщила о внедрении в национальное законодательство положений Директивы по газу, которая является частью Третьего энергопакета.

М.ХОЛЗНЕР напомнила, что страны - члены ЕС должны были ввести положения Директив по функционированию рынка газа и электроэнергии из Третьего энергопакета до 3 марта 2011 года.

В связи с тем, что от этих стран так и не было получено информации о внедрении положений Директив в национальное законодательство, Еврокомиссия сегодня решила направить руководству этих стран письма обоснованного мнения.

Письмо обоснованного мнения является вторым этапом процедуры о нарушении законодательства ЕС. Страны-члены должны в течение двух месяцев ответить на это письмо. Если Еврокомиссия не получит обоснованных ответов, она может обращаться в Европейский суд.

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