Цена нефти продолжила падение на статданных из США

На мировых торгах во вторник, 27 февраля, цены на нефть продолжают падать после достижения девятимесячного максимума в конце прошлой недели, а также на прогнозах увеличения запасов горючего на складах США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,6 доллара, или на 0,55%, - до 107,96 доллара за баррель. При этом в пятницу стоимость этой марки достигла девятимесячного максимума в 109,77 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,65 доллара, или на 0,52%, - до 123,52 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, коммерческие запасы горючего на складах США за минувшую неделю выросли на 250 тысяч баррелей, спрос на нефтепродукты в США очень слабый. Кроме того, на рынке еще присутствуют опасения относительно негативного влияния высоких цен на экономику, передает Bloomberg.

Также с негативом рынком было воспринято решение рейтингового агентства Standard & Poor`s снизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на две ступени - с "СС"до "SD" - "выборочного дефолта". В качестве причины агентство назвало то обстоятельство, что греческое правительство ввело имеющие обратную силу поправки к норме коллективного действия при проведении программы обмена облигаций с дисконтом. Данная норма позволяет принудить меньшинство инвесторов к обмену долга при добровольном участии квалифицированного большинства.

Между тем, Мнистерство финансов Греции назвало "ожидаемым" снижение рейтинга страны и заверило, что банковская система страны не пострадает от этого решения.