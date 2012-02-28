«ДТЭК Нафтогаз» может принять участие в тендере по Юзовской и Олесской площадям

«ДТЭК Нафтогаз» рассматривает возможность участия в тендере на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор компании «ДТЭК» Максим ТИМЧЕНКО в ходе третьей ежегодной конференции Адама Смита «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Нам это интересно… Но есть еще два месяца…», - сказал М.ТИМЧЕНКО.

При этом он добавил, что «когда мы будем готовы к публичному объявлению о наших проектах, тогда мы и объявим».

Как сообщал УНИАН,Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимает до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн. грн., по Юзовской площади – 15 млн. грн.

Напомним, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.

Справка УНИАН. "ДТЭК Нефтегаз" является дочерней компанией холдинга ДТЭК, представляя ее нефтегазовое направление. Главной задачей «ДТЭК Нефтегаз» является обеспечение предприятий холдинга ДТЭК собственными топливными ресурсами в объеме 3 млрд. куб. м газа в год. Основными направлениями деятельности компании является разведка и добыча углеводородов как на суше, так и на море.