ДТЭК готов инвестировать до 600 млн. евро в увеличение экспорта украинской электроэнергии

Крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК готов до 2016 года инвестировать до 600 млн. евро в расширение экспортного потенциала Украины по поставкам электроэнергии в европейском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил гендиректор энергохолдинга Максим ТИМЧЕНКО в ходе третьей ежегодной конференции Адама Смита «Украинский энергетический форум» в Киеве.

По его словам, расширение потенциала планируется осуществлять за счет возможного строительства вставок постоянного тока либо за счет реконструкции существующих трансграничных линий электропередачи.

М.ТИМЧЕНКО отметил, что реализация такого проекта возможна в формате создания соответствующего консорциума.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.

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