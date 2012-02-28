Газпром планирует максимальную мощность «Южного потока» в 63 млрд. куб. м в год

Москва. «Газпром» намерен построить «Южный поток» в варианте максимальной мощности - на 63 млрд. куб. м газа в год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам реализации проекта «Южный поток» под председательством главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

«В соответствии с поручением Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА участники совещания детально обсудили график реализации проекта «Южный поток», который будет реализован в варианте максимальной мощности – 63 млрд. куб. м в год.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам выбора подрядчиков для проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническому проектированию (FEED).

Также были затронуты вопросы создания объектов наземной инфраструктуры для строительства газопровода, которое будет начато в декабре 2012 года.

Кроме того, участники встречи обсудили ход разработки интегрированного Окончательного инвестиционного решения, которое будет принято в ноябре текущего года.

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» (South Stream) через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

20 января 2012 года А.МИЛЛЕР утвердил подробный план мероприятий, позволяющий приступить к строительству газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.