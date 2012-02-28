«Укрэнерго» выступает за обязательное согласование экспортных контрактов

НЭК «Укрэнерго» выступает за внесение в Порядок проведения аукционов по экспорту электроэнергии (далее - Порядок) положения об обязательном согласовании системным оператором внешнеэкономических контрактов компаний-претендентов на экспортное сечение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания рабочей группы по вопросам изменения Порядка сообщил заместитель директора НЭК «Укрэнерго» Анатолий БАТАЛОВ.

По его словам, необходимость такого согласования продиктована тем, что НЭК, по сути, является формальным участником каждого из таких договоров и несет определенную технологическую ответственность за их выполнение с точки зрения обеспечения оговоренных в них мощностей и графиков.

Представитель НЭК «Укрэнерго» отметил, что действующий Порядок требует усовершенствования также в части конкретизации ответственности сторон при срыве экспортных поставок, продиктованном техническими проблемами у генкомпаний или другими форс-мажорными обстоятельствами, прежде всего в т.н. «энергоострове Бурштынской ТЭС», работающим отдельно от Объединенной энергосистемы страны. В этой связи, отметил А.БАТАЛОВ, в Порядке также должны быть конкретизированы вопросы резервирования мощностей, (в т.ч. и вне Украины) в случае выпадения из системы основных блоков. По мнению НЭК, сообщил А.БАТАЛОВ, ответственность за срыв выполнения контрактов должна ложиться либо на ГП «Энергорынок», с которым компании экспортеры имеют соответствующие договоры на покупку электроэнергии, либо на компанию-производителя электроэнергии - в данном случае Бурштынскую ТЭС. При этом, за основу может быть взят механизм штрафов, накладывающихся при возникновении подобных ситуаций в общем рынке.

Также А.БАТАЛОВ добавил, что в новую редакцию Порядка, по мнению компании, должны быть внесены также положения, обязывающие потенциальных участников аукционов иметь договоры с ГП «Энергорынок» на закупку электроэнергии со сроком действия, аналогичным сроку, на которое выставляется то или иное сечение.

А.БАТАЛОВ сообщил, что «Укрэнерго» ожидает от участников рынка также других предложений к новой редакции Порядка. Предложения будут приниматься до 15 марта, после чего будут обобщены и направлены на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

Отметим, что перечисленные выше предложения «Укрэнерго», которые до настоящего времени официально не внесены в действующую редакцию Порядка, однако зафиксированы в официальных письмах представителей НКРЭ, адресованных НЭК, стали основаниями недопуска в 2010 и 2011 году компаний. связанных с группой «Финансы и Кредит», к участию в годовых аукционах по экспорту электроэнергии. Это, очевидно, привело к сужению конкурентности торгов и сохранению частным энергохолдингом ДТЭК доминирующего положения на рынке экспортных поставок украинской электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.