ГТС Украины сохранит значение и при обходных газопроводах – российский эксперт

Москва. ГТС Украины сохранит свое значение для «Газпрома» даже после строительства газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал заместитель директора Института стран СНГ (РФ) Владимир ЖАРИХИН.

«Весь смысл труб в обход Украины – чтобы не было диктата транзитной страны. Для этого необходимо, чтобы всегда пропускная способность труб была принципиально больше, чем объем поставок газа», - сказал В.ЖАРИХИН и добавил, что такая ситуация исключает монополию какой-то из сторон.

По его мнению, все разговоры, о том, что «Газпрому» будет не нужна украинская ГТС после строительства этих газопроводов, «являются ерундой».

«Все прекрасно понимают, что без Украины «Северный поток» и «Южный поток» для России и Европы будут столь же опасны, как и сейчас транзит через Украину. Если закрыть транзит через Украину, тогда появится два новых транзитных монополиста – Германия и Болгария, и они также будут вить веревки из окружающих», - считает он.

Он подчеркнул, что отсутствие прозрачности в газовых переговорах двух стран приводит к появлению негативных общественных настроений друг к другу среди граждан двух стран.

«Сейчас все запутались в позициях, подпозициях, мини-позициях как украинской, так и российской сторон… Позиции сторон постоянно меняются. Понятно, что они там под ковром договариваются, но нам об этом не рассказывают. Нам выдают хаотичную картину и в этом самая главная проблема. В такой ситуации очень сложно объяснять украинскому населению позицию России по этим вопросам, как и украинскую позицию россиянам», - сказал он.

В.ЖАРИХИН также отметил, что решение суда о виновности экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не обосновано.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО пошла на подписание действующие газового контракта «не потому, что она продалась».

По его словам, в тот момент украинские и мировые эксперты прогнозировали падение цен на нефть, что привело бы к снижению газовых цен, однако произошло наоборот.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд. куб. м в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд. куб. м в соответствии с техническими возможностями. Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

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