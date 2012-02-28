Главой набсовета Лисичанского НПЗ назначен Дидье Казимиро

Председателем наблюдательного совета ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) назначен Дидье КАЗИМИРО, президент/главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс».

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в интернет-издании НКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение наблюдательный совет принял на своем заседании 24 февраля.

Напомним, ранее Д.КАЗИМИРО занимал должность члена наблюдательного совета ЧАО «ЛИНИК».

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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