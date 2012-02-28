Биодобавки в бензине станут обязательными?

Сейчас в Украине рынок биотоплива ограничен его востребованностью со стороны потребителей. В тоже время, государство планирует стимулировать его развитие и ввести законодательную норму об использовании в нефтяном топливе 10% биодобавок, сообщает «Химпром». Общее производство биоэтанола в Украине в прошлом году составило около 30 тыс. т. Об этом сообщил заместитель директора Института пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины Сергей Цыганков.

По словам ученого, в 2011 г. в Украине производили биоэтанол на трех заводах ГП «Укрспирт» (Наумовском, Лужанском и Гайсинском), а также на двух частных – ООО «БиоХим Групп» в Донецкой области и «Будыльский экспериментальный спиртзавод».

Напомним, что в 2011 г. в Украине ряд предприятий начали производство биоэтанола. В частности, возобновил свою работу «Будыльский экспериментальный спиртзавод». Кроме этого, ряд розничных сетей преимущественно на востоке Украины начали реализацию бензинов с биоэтанольными добавками – «Луганскнефтепродукт», ООО «Азовская нефтяная компания».

Доля присадок из возобновляемых источников энергии в этих топливах составляет более 30%. Отметим, что увеличение потребления биотоплива сейчас активно обсуждается в центральных органах власти.

В конце января прошло заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО), на котором рассматривался вопрос об обязательном использовании в нефтяном топливе 10% биологических добавок. По итогам этого заседания СНБО дал поручение Минагрополитики и Минэнергоугля разработать законопроект, согласно которому будет предусмотрено обязательное использование 10% биотоплива в светлых нефтепродуктах. Сейчас создается рабочая группа по разработке данного документа.

Однако, как отмечают эксперты, при использовании биосодержащего топлива появляется ряд проблем. Не до конца понятны эксплуатационные характеристики этого топлива, возникает масса вопросов, связанных с его хранением и транспортировкой. К тому же большинство автомобильных производителей не рекомендует использование топлива с более чем 6%-ной биологической добавкой в традиционных двигателях внутреннего сгорания.

«Для использования топлива с большим содержанием биодобавок необходимо проводить переоборудование двигателя», – отметил представитель европейского автоконцерна.