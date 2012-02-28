Зарплата шахтеров будет повышена с 1 марта, заявляет Бойко

С 1 марта т.г. на предприятиях угольной промышленности Украины произойдет перевод трудящихся на новые тарифные ставки и должностные оклады, рассчитанные исходя из минимальной заработной платы в 960 гривень.

Об этом заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в ходе совещания с отраслевыми профсоюзами, состоявшегося по инициативе Укруглепрофсоюза в понедельник в Киеве.

“Подготовлено и дальнейшее поэтапное повышение тарифных ставок в течение года - для такого шага сегодня есть и экономические предпосылки”, - цитирует министра пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, предпосылкой повышения уровня оплаты труда в госсекторе угледобычи стало решение Минэнергоугля о повышении цены на энергетический уголь, отгружаемый тепловой генерации, с марта 2012 года на 3,6%. При этом рост цены на угольную продукцию на 3,6% запланирован министерством еще дважды, предположительно в апреле и июле текущего года.

Напомним, перевод работников угольной отрасли на тарифные ставки, рассчитанные из уровня 941 грн., произошел в июле 2011 года. Повышение зарплат шахтеров стало реализацией договоренностей между председателем Укруглепрофсоюза Виктором ТУРМАНОВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С 1 марта соцпомощь шахтерам-инвалидам повышается на 20%