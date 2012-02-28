Украинское судно будет задействовано в реализации проекта «Южный поток»

Москва. Научно-исследовательское судно «Диорит» (ходит под флагом Украины) будет задействовано для выполнения комплексных морских инженерных изысканий, необходимых для реализации проекта «Южный поток», который направлен на уменьшение транзитной роли Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Данным документов украинскому судну разрешается заход до 31 декабря 2012 года в район территориального моря России.

Предполагается, что судно «Диорит» будет заниматься отбором донного грунта и исследованием свойств грунта.

Кроме этого, к работам привлекаются научно-исследовательские суда под флагами Панамы, Багамских островов и Норвегии.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» (South Stream) через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

20 января 2012 года глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР утвердил подробный план мероприятий, позволяющий приступить к строительству газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.