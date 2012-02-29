Нефть дорожает на фоне данных из Японии и "иранской" ситуации

На мировых торгах в среду, 29 февраля, цены на нефть растут на фоне позитивной макроэкономической статистики из Японии, а также в ожидании дальнейших переговоров между Ираном и МАГАТЭ.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,49 доллара, или на 0,46%, - до 107,04 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,75 доллара, или на 0,62%, - до 122,30 доллара за баррель.

Согласно предварительным данным Министерства экономики Японии, объемы промпроизводства в стране в январе текущего года сократились на 1,2% в годовом исчислении и увеличились на 2% - в месячном. Статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков.

На цену "черного золота" повлияло заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон, по словам которой переговоры с Ираном по его ядерной программе будут очень напряженными. Американское руководство опасается, что могут начаться перебои с поставками иранской нефти, в связи с чем рассматривается вариант использования стратегического запаса США, передает Bloomberg.