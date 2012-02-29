Выбросы радиации на "Фукусиме" вдвое превысили прогнозы - ученые

Выбросы радиоактивного цезия в атмосферу после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте прошлого года составили, по уточненным данным, 40 тыс. терабеккерелей.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает научно-исследовательский институт Главного метеорологического управления Японии.

Ранее предполагалось, что выбросы после аварии на японской АЭС составили 15 тыс. терабеккерелей.

Таким образом, объем выбросов составил около 20% аналогичного показателя, зафиксированного после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В основу подсчетов японских специалистов легли данные замеров радиации в морской воде, пробы которой были взяты в апреле-мае прошлого года в 79 местах. Эти данные были пересчитаны с учетом временных и климатических показателей.

Как сообщалось, в марте 2011 года в результате мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом. Это вызвало расплавление топлива в трех реакторах. Произошедшие в первые часы и дни после аварии взрывы водорода нарушили герметичность энергоблоков, после чего радиоактивные элементы попали в атмосферу и воду. Затем стала появляться информация о повышенном содержании радиации в различных продуктах. Из 20-30-километровой зоны от станции были эвакуированы 140 тыс. человек.

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