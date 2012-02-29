НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию на март

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на март в среднем на 4%.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора №187 от 24 февраля.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в марте вырастет на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).

Увеличение розничных тарифов связано с запланированным ростом стоимости отгружаемого тепловым электростанциям государственными шахтами энергетического угля в среднем на 3,6% с марта. Также давление на розничные тарифы оказало повышение тарифов на отпуск электроэнергии теплоэлектроцентралями в связи с удорожанием импортного природного газа. Эти факторы стали определяющими при пересмотре НКРЭ уровня прогнозной оптовой цены на март.

Напомним, что прогнозная оптовая цена на март была увеличена на 4% - до 670,94 грн. за МВт/ч (без НДС).

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