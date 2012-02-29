Украине следовало участвовать в переговорах ЕС и России по энергорынку — эксперт

Украине не следовало самоустраняться от переговорного процесса между Россией и Евросоюзом по поводу правил игры на европейском энергорынке.

Такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему «Украинско-российские отношения: что остаётся «за кадром»?», организованного Институтом Горшенина, высказал эксперт Института энергетических исследований Юрий КОРОЛЬЧУК.

Комментируя переговоры России и Евросоюза относительно норм Третьего энергетического пакета ЕС, эксперт подчеркнул полное отсутствие интереса к этому процессу со стороны руководства Украины. «Мы сосредоточились на достижении тактической цели - добиться скидки на газ, тогда как Россия преследует стратегическую цель - их интересует увеличение поставок газа на европейский рынок. По сути сегодня украинская власть сидит в «схроне» и ждет, чем закончится спор между Москвой и Брюсселем», - считает Ю.КОРОЛЬЧУК

Вместе с тем, по его мнению, нынешняя позиция Украины приведет к тому, что она будет вынуждена присоединиться к той стороне, которая победит в этих переговорах. «Если Европейский Союз договорится с Россией на своих условиях, то Украина может рассчитывать при создании консорциума по управлению своей газотранспортной системой сохранить 50% его акций. Если же Россия добьется от Евросоюза смягчения норм Третьего энергопакета, то консорциум по управлению нашей ГТС будет создан на российских условиях, когда все его участники: «Газпром», Украина и Евросоюз, я имею в виду какая-то европейская компания - получат по 33% акций в создаваемом консорциуме. Последний вариант крайне невыгоден для Украины», - прогнозирует эксперт.

Он убежден, что Украине следует активнее заявить о своей позиции уже сегодня, начав выполнять обязательства, взятые при присоединении к соглашению об Энергетическом содружестве ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина 1 февраля 2011 года обрела полноправное членство в Энергетическом содружестве. В рамках членства в Энергетическом содружестве Украина должна повышать эффективность функционирования внутренних рынков, прежде всего рынков электроэнергии и газа, путем внедрения соответствующего законодательства Евросоюза.

Справка УНИАН. "Третий энергетический пакет ЕС", созданный в 2009 году, включает шесть законодательных актов, предусматривающих ограничения на деятельность вертикально-интегрированных компаний в энергетическом секторе. Главное требование пакета - разделение бизнеса по добыче и транспортировке энергоносителей. Российский "Газпром" неоднократно заявлял, что считает, что эти нововведения направлены против него как главного поставщика трубопроводного газа в Европу.